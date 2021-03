산청군, 드림스타트 아동 40여 명 대상 … 무료 건강검진

기본진료, 혈액검사 및 소변검사, 문진 등 11개 항목 검진

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군 드림스타트는 3학년과 6학년 아동 40여명을 대상으로 산청군보건의료원에서 건강검진을 한다고 29일 밝혔다.

검진비는 산청군 드림스타트에서 전액 지원한다. 검진 항목은 기본진료, 혈액검사 및 소변검사, 문진 등 11개 항목에 대해 검진한다.

드림스타트 아동들의 신체 발달 정도를 파악하고, 질병 조기 발견 등 아동의 건강한 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

또 건강검진 결과에 따라 2차 검진이 필요한 아동에게는 개별 건강서비스를 받을 수 있도록 안내하고, A형과 B형 간염 항체가 없는 아동은 간염 예방접종도 실시할 예정이다.

한편 산청군 드림스타트는 취약계층 아동 대상으로 신체·건강, 인지·언어, 정서·행동, 부모·교육 등 영역별 다양한 맞춤형 통합서비스를 제공하고 있다.

