KOTRA, '중남미 한국 상품전' 개최…201개사 참가

[아시아경제 정현진 기자] KOTRA가 한국 중소·중견기업의 중남미 시장 진출을 위해 다음달 9일까지 '중남미 한국 상품전'을 개최한다고 29일 밝혔다. 이번 전시·상담회에는 한국 기업 201개사가 참가한다.

이번 행사는 기업의 역량 강화, 성약 지원, 진출 지원 등 3단계로 구성해 운영된다.

역량 강화 단계는 '코로나 1년, 중남미 소비 트렌드 변화 및 진출전략'을 주제로 한 기획조사와 멕시코, 브라질, 칠레, 페루 등 중남미 주요국 관세 및 통관절차를 설명하는 웹 세미나, 중남미 KOTRA 직원이 국내기업을 컨설팅하는 수출 멘티 등 프로그램으로 진행된다.

성약 지원 단계에서는 포스트 코로나 시대에 맞는 수출 유망품목을 선정해 전자상거래 플랫폼 '바이코리아'에 전시한다. 또 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용해 온·오프라인 프로모션을 진행한다. 아울러 진출 지원 단계에서는 중남미에 수출을 하는 기업의 진출을 더욱 구체화한다는 계획이다. '메르카도 리브레', '아마존'과 같은 중남미 전자상거래 플랫폼을 활용해 한국 기업의 시장 진출 확대를 도울 예정이라고 KOTRA는 설명했다.

김기중 KOTRA 중남미지역본부장은 "중남미는 한국이 무역수지 흑자를 보는 효자 시장이지만 지난해 코로나19 여파로 수출이 전년 대비 26%가 급감해 최근 30년간 처음으로 무역수지 적자를 기록했다"면서 "급변하는 코로나 상황에 변화의 트렌드를 포착하면 기회를 얻을 수 있다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr