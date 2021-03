내일 전국 미세먼지 '매우 나쁨'…환경부, 위기경보 '관심' 단계 발령

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 29일부터 몽골 고원발 미세먼지가 전국을 덮칠 전망이다. 이에 환경부는 28일 오후 전국을 대상으로 황사 위기경보 '관심' 단계를 발령했다.

이번 황사는 지난 26일부터 몽골 고원 등에서 발원했다. 28일 밤 우리나라 서해 도서를 시작으로 29일부터 전국에 영향을 미칠 전망이다.

국립환경과학원은 전국에서 내일 일평균 미세먼지(PM10) 농도가 150㎍/㎥을 넘는 '매우 나쁨' 수준이 나타날 것으로 예측했다. 이에 환경부는 해당 지역에 황사 위기경보 '관심' 단계를 발령했다.

황사 위기경보 관심 단계가 발령됨에 따라 환경부 상황반을 구성해 관계 기관과 해당 지자체에 상황을 전파하고, '황사 대응 매뉴얼'에 따라 대응할 것을 요청했다.

김승희 환경부 대기환경정책관은 "내일부터 전국이 황사의 영향을 받을 것으로 예상됨에 따라, 금일 상황반을 구축해 범정부 차원의 대응체계를 구축·운영 중"이라며 "국민들께서도 외출을 최대한 자제해 주시고, 철저한 위생 관리 등 국민행동 요령을 준수해주시길 당부드린다"고 말했다.

