79억 배 출항하자마자 '어어어'…기우는 700톤 어선에 놀란 대만 시민들

[아시아경제 최은영 기자] 대만의 700t급 어선이 조선소에서 건조된 선박을 수상에 처음으로 띄우는 진수식 도중 바다에서 기우뚱하며 쓰러졌다. 이 사고로 배 일부가 물에 잠겼으나 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

28일(현지시간) 대만 현지 언론에 따르면 전날 오전 11시경 열린 진수식에서 남부 가오슝(高雄)의 산양 조선소(SYSBC)에서 건조된 성판(勝帆) 188호(BI2678)가 중심을 잃고 좌측으로 넘어져 침수됐다

조선소 관계자들이 배를 바다로 내보낸 뒤 얼마 되지 않아 선체는 무게 중심을 잃고 기울었고, 일부가 물에 잠겨 당시 이 광경을 지켜보던 많은 시민들은 '어어어' 소리를 내며 놀란 기색을 감추지 못했다.

다행히 진수식 경호를 위해 대기 중이던 가오슝 항만경찰이 신고를 받자마자 즉시 현장에 출동했고, 예인선 4척을 동원해 1시간 만에 배를 조선소 부두로 다시 예인하여 인명피해는 없는 것으로 확인됐다.

교통부 항항국(MOTC)는 사고 어선이 500t~1,000t급인 CT7형 원양참치 어선으로 지난해 초부터 건조를 시작했으며 현재 진수식 도중 발생한 사고로 수리 중이라고 밝혔다.

그러나 2억 대만달러(한화 약 79억 원)를 투자해 제작된 이 배는, 이번 사고로 4월 예정이었던 항해 계획에 차질을 빚게 됐다. 조선업계 관계자들은 선박의 균형을 잡아주는 밸러스트 탱크(평형수를 담는 탱크)의 문제가 아닌가 하는 추측을 하고 있다.

