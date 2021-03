‘폰카’ 방향이 하늘 향하는 계절 … 활짝 핀 벚꽃 아래서 코로나 근심 털고 다함께 샷·샷·샷!

동명대 학생들, 캠퍼스 만개한 벚꽃 촬영·즉석 간이영상 제작해 SNS 알리기도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 스마트폰 카메라가 유독 아래서 위를 향하는 계절이다. 셀카 찍으랴 인생 샷 찍어주랴 위에서 아래로 좀 더 잘난 포즈를 연출하다 갑자기 ‘폰카’ 방향을 하늘로 치켜세운 이유가 뭘까?

바로 벚꽃이다. 동명대 학생들은 3월 26일 캠퍼스에 활짝 피운 벚꽃을 만끽하고 있었다. 흐드러진 풍경을 카메라에 담기 위해 저마다 폰 방향은 상향이다. 이 계절만큼은 사람보다 꽃이 주연이다.

동명대 캠퍼스 벚꽃은 절정을 눈앞에 두고 있다. 학생들은 벚꽃과 동백꽃을 배경으로 코로나 시대 속 추억 만들기에 여념 없었다.

학생들은 저마다 벚꽃을 촬영하면서 곧바로 간이영상으로도 제작해 SNS로 알리기도 했다.

기숙사에서 생활 중인 심관우 씨(항만물류시스템학과4)는 “봄의 전령들을 마음껏 즐겼다”며 “외출이나 갇힌 공간을 주저할 수밖에 없는 올해는 코로나 속에서 피어난 꽃들이 더 반갑게 보였다”고 말했다.

