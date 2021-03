北 "탄도미사일 시험발사"…유엔 안보리 제재위원회 소집

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 25일 탄도미사일 2발을 발사한 사실을 공식 확인하면서 유엔 안전보장이사회(안보리) 제재 가능성이 커지고 있다. 안보리는 이 문제를 논의하기 위해 산하 대북제재위원회를 소집한다. 조 바이든 미국 대통령도 이를 안보리 제재 위반이라고 지적하면서 북미 긴장감이 고조되고 있다.

북한 노동당 기관지인 노동신문은 26일 "국방과학원은 25일 새로 개발한 신형전술유도탄 시험발사를 진행했다"고 보도했다. 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장과 노동당 군수공업부 및 국방과학연구 부문 간부들이 시험을 지도했고, 김정은 노동당 총비서는 참석하지 않았다.

노동신문은 "시험 발사한 2기의 신형전술유도탄은 이미 개발된 전술유도탄의 핵심기술을 이용하면서 탄두중량을 2.5톤(t)으로 개량한 무기체계"라며 "조선 동해상 600㎞ 수역의 설정된 목표를 정확히 타격했다"고 보도했다. 리 부위원장은 이날 무기 시험을 "우리의 군사력 강화와 조선반도에 존재하는 각종 군사적 위협들을 억제하는 데서 커다란 의의"라고 평가했다.

미국 측은 북한의 탄도미사일 발사에 강경 메시지로 대응했다. 바이든 대통령은 25일(현지시간) 취임 후 첫 기자회견에서 "북한의 탄도미사일 시험 발사는 유엔 안보리 결의 1718호 위반"이라며 "북한이 긴장 고조를 원한다면 미국 측도 상응한 대응에 나설 것"이라고 경고했다. 1718호 결의는 2006년 북한의 1차 핵실험에 대응해 채택한 것이다. 미 국무부 역시 북한의 미사일 실험에 대해 규탄하는 논평을 냈다. 탄도미사일이라도 단거리일 경우 큰 문제를 삼지 않았던 트럼프 행정부와는 온도차가 느껴지는 대목이다.

안보리는 즉각 대응에 나섰다. 외신에 따르면 안보리는 미국의 요청에 따라 북한 미사일 문제를 논의하기 위해 26일(현지시간) 안보리 산하 대북제재위원회를 소집한다. 북한의 탄도미사일 발사 사실 공개 등 일련의 상황 변화에 대해 청와대는 이날 별도의 입장을 내지 않았다.

정세현 민주평화통일자문회의 수석 부의장은 이날 Tbs 라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 북한 탄도미사일 발사 배경에 대해 “미국이 대북정책 검토 완료를 앞두고 있는 가운데 북한을 압박해 들어오면 더 세게 강대강으로 나가겠다는 것” 이라며“미국이 한국, 일본 등 동맹국과 협의를 통해 대북정책을 잘 꾸려나가겠다고 하면 자기들도 얌전하게 있겠다하는 그런 의미가 담겨있다고 본다”고 말했다.

