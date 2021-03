국민의힘, 열세 조직력 '바람'으로 굳히기…'말실수 경계령'

"독립운동하듯이 선거운동하고 있다"

[아시아경제 나주석 기자]국민의힘 역시 4·7 재보궐선거에서 전통적 보수 조직을 총동원하고 있다. 국회는 물론 구청과 구의회 등 기초자치단체 조직을 장악한 더불어민주당에 비해 규모 등에서 열세를 보이고 있지만, 과거 집권여당이며 제1야당으로서의 역량을 유감없이 발휘하겠다는 각오를 밝히고 있다.

26일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 총괄선대본부장을 맡고 있는 김선동 전 의원은 아시아경제와 통화에서 "국민의힘은 당조직과 직능조직을 최대한 가동하고 있다"며 "규모면에서는 여당에 비해 열세인 데다 관권 도움 없이 민간 지원만으로 하고 있지만, 구성원들이 독립운동하는 각오로 선거운동을 치르고 있다"고 분위기를 전했다.

안철수 국민의당 대표와 후보 단일화 경선에서 국민의힘이 강조했던 점도 지역별로 풀뿌리를 유지해왔던 제1야당의 조직력이었다. 현장 유세뿐 아니라 투표 독려 등에 있어서 이런 조직력이 절실하다고 보고 있기 때문이다. 국민의힘은 바닥정서를 실제 선거 결과로 현실화 시키는 것을 급선무로 여기고 있다. 서울·부산시장 보궐선거에서 국민의힘 후보들이 선전할 것으로 예상되는 가운데, 이런 민심이 실제 투표로 이어지는 게 관건이란 의미다. 특히 이번 선거가 평일에 치러지다보니 투표율 견인이 필수적인 전략으로 떠올랐다. 조직력 열세 문제도 결국 투표율로 만회해야 판단이 밑바탕에 깔려있다.

이런 전략 구상 아래 국민의힘은 돌발 악재를 막아 ‘안정적인 굳히기’에 전력하겠다는 입장이다. 공동선대위원장을 맡은 오신환 전 국민의힘 의원은 "더 낮은 자세로 섬기는 모습, 변화된 모습을 보여주는 것이 우리가 최선을 다하는 노력이고 전략이 될 것"이라고 말했다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장(사진)도 전날 선거대책위원회의에서 "자만해서는 안 되고 언행에 굉장히 조심 해야 한다"며 "말 한마디 잘못에 많은 표 상실로 이어질 수 있다"고 당부하기도 했다.

