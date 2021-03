세계 최대 미디어기업 뉴스코퍼레이션, 인베스터즈 비즈니스 데일리 3100억원에 인수

[아시아경제 권재희 기자] 세계 최대 미디어기업인 뉴스코퍼레이션이 경제매체인 인베스터즈비즈니스데일리(IBD)를 2억7500만달러(약 3120억원)에 인수한다고 25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

보도에 따르면 뉴스코퍼레이션은 자사가 보유한 다우존스앤드컴퍼니가 IBD를 운영하며, IBD는 독립적인 브랜드로 유지한다는 계획이다.

뉴스코퍼레이션은 IBD와 다우존스의 가입자 기반이 중복돼, 이번 인수로 다우존스의 수익성이 크게 높아질 것으로 기대하고 있다.

알마르 라투어 다우존스 최고경영자(CEO)는 "IBD가 수익성이 높고 빠르게 성장하고 있다"며 "이번 인수는 다우존스의 디지털 입지를 강화하는데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

뉴스코퍼레이션은 코로나19로 최근 광고시장이 침체되자 이를 타개할 방안으로 디지털 가입자 기반을 확대하는데 주력해오고 있다. 이번 인수도 이의 연장선상에서 이뤄졌다는 것이 시장의 관측이다.

로버트 톰슨 뉴스코퍼레이션 CEO는 "인베스터즈 비즈니스 데일리가 디지털 전환을 가속화함에 따라 매출의 90%가 디지털에서 나오고 있다"고 밝혔다.

구겐하임증권도 뉴스코퍼레이션의 IBD인수에 대해 "이번 매수는 수익 시너지를 낼 수 있는 중요한 기회로 전략적 의미가 있다"고 평가했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr