공짜음식 먹고, 음식값 떼먹는 '쿠팡 거지' 논란…배달기사 "나도 당했다"

고의로 다른 주소로 배달시킨 뒤 '환불 요구' 추측

[아시아경제 김봉주 기자] 음식 배달을 시킨 뒤 "배달을 받지 못했다"며 음식값을 부정하게 돌려받는 이른바 '쿠팡 거지' 사례가 늘고 있다.

25일 온라인 커뮤니티에서 '최근 지능화된 쿠팡 거지, 수배 현재진행형'이라는 제목의 글이 화제다.

글에서 작성자는 지인이 서울 강남 모 오피스텔에 음식 배달을 마친 뒤 겪은 황당한 일을 소개했다.

쿠팡이츠 배달기사인 지인은 고객 요청에 따라 비대면으로 문 앞에 음식을 두고 돌아갔다.

그런데 30분 뒤 '고객이 음식을 받지 못해 환불 및 취소 요청을 했다'는 내용의 고객센터 연락을 받았다.

고객센터는 배달 실수이기 때문에 배달비를 지급할 수 없고, 음식값까지 배달기사가 지불해야 한다고 밝혔다.

실수가 없었다고 생각한 배달기사는 일단 고객센터에 "환불 비용은 내겠다. 잘못 배달된 음식은 다시 가져오겠다"고 통보했다.

그는 배달한 장소로 돌아가 접수된 주소 앞에 음식을 놓아뒀던 사실을 확신했다.

다만 문 앞에 놓였던 음식은 사라져 있었고, 초인종을 눌러봐도 응답이 없었다.

이를 수상히 여긴 배달기사는 경찰에 신고한 뒤 오피스텔 CCTV를 확인했다.

그는 영상에서 배달 완료 후 약 15분 뒤, 한 남성이 복도 밖에서 나타나 음식을 챙겨 사라지는 모습을 확인했다.

배달이 접수된 집의 문은 수십분간 단 한 번도 열리지 않았다.

이 글을 본 배달업계 사람들은 "일부러 다른 주소로 음식을 시키고 음식을 챙겨간 다음, 고객센터에는 배달을 못 받았다며 환불을 요청했을 것"이라고 추측했다.

이 글이 올라온 뒤 이와 비슷한 사례가 공유되고 있다.

배달이 완료 후 3시간이 지나서야 '음식을 못 받았다'며 연락한 뒤 고객센터에 연락을 취한 고객, 배달을 받지 못했다는 항의에 기사가 '사진까지 찍어뒀는데 무슨 말이냐'고 하자 말을 바꾸는 고객도 있었다.

명확한 귀책사유 검증 없이 배달기사에게 책임을 넘기는 쿠팡이츠의 환불정책도 비난을 받고 있다.

쿠팡이츠는 고객이 음식을 받지 못했다고 할 경우 증거사진이 없다면 배달기사에게 변상 책임을 묻는다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr