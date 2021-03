[포토]동대문구, 아동·여성친화도시 현판식 개최

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 25일 오전 구청 앞 광장에서 아동·여성친화도시 현판식을 개최했다.

이날 오전 유덕열 동대문구청장을 비롯한 구 간부 및 직원들은 구청사 입구에 현판을 내걸고 모두가 행복한 아동·여성친화도시로서의 도약과 발전을 위한 새로운 출발을 다짐했다.

구는 아동친화도시 인증을 새로운 도약으로 삼아 ▲아동권리 교육 ▲아동참여기구 구성 ▲아동·청소년 정책제안대회 ▲아동의회 및 청소년참여위원회 운영 ▲아동권리 교육 구민강사 양성 등 아동의 권리가 보장되고 아동이 행복한 도시를 만들기 위한 다양한 아동친화 사업과 정책을 추진해나간다.

또 아동친화도시 조성 4개년 기본계획에 따라 12개 부서에서 추진 중인 33개 전략사업을 점검, 촘촘한 아동권리 보호체계를 위한 민·관 네트워크도 구축해 나갈 예정이다.

이와 함께 구는 향후 5년간(2021~2025년) ‘모두家 행복한 동대문, 함께해요! 여성친화’를 기치로 ▲서울한방진흥센터 운영 활성화를 통한 여성의 경제·사회 참여 확대 ▲여성안심마을 조성 ▲돌봄사각지대 없는 우리동네 키움센터 설치·운영 등 여성친화도시 조성을 위한 5대 목표와 42개 정책 사업을 본격 추진해 구민이 체감할 수 있는 여성친화도시를 만들어 갈 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “아동과 여성이 살기 좋은 도시는 모두가 살기 좋은 도시”라며 “모든 구민이 행복하고 살기 좋은 도시를 만들기 위해서 주민들과 협력해 다양한 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr