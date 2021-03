함양군, 공공하수처리시설 방역 … 코로나19 확산 차단 대응

코로나 재확산 우려에 따른 방역 강화



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 인근 시·군 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 다수 발생으로 인한 재확산이 이어짐에 따라 공공하수처리시설 3개소에 대한 방역 차단에 대응하고 있다고 25일 밝혔다.

이번 방역소독은 코로나19 확산 대유행에 대한 우려를 해소하기 위한 목적으로 직장 내 감염병 예방 및 관리를 철저히 하며 근무자가 상주하는 공공하수처리시설 사무실, 화장실 등 실내를 포함한 시설물의 대대적인 소독 방역 활동을 한다.

또한 공공하수처리시설 입구에 손소독제, 마스크를 비치해 방문객 코로나19 예방 활동을 강화하고 출입자 관리대장을 작성해 방문자의 인적 사항을 관리하는 등 지역사회 확산을 방지하기 위해 총력을 기울이고 있다.

조영현 상하수도사업소장은 “코로나19 감염병 위기 경보가 심각 단계로 지속됨에 따라 사전방역 시행으로 감염증 확산을 방지하고 앞으로도 정기적인 방역 활동을 추진해 코로나19 극복에 이바지하겠다”고 전했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr