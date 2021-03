신한금융투자, 디에스운용과 손잡고 자문형랩 출시

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 디에스자산운용과 손을 잡고 업계 최초로 디에스 자문형랩을 출시했다고 25일 밝혔다.

‘디에스 자문형랩’은 디에스자산운용의 자문을 받아 국내주식에 투자하는 랩 서비스로 전략적 자산 배분을 통해 대형주 및 우량 강소기업에 투자한다.

이 상품은 신성장동력 핵심 산업인 2차전지, 5G 통신 및 항공우주, 콘텐츠 등과 빅데이터 관련 산업인 플랫폼, 유통업, 핀테크 및 반도체 산업에 주로 투자하며, 15-20개의 압축 포트폴리오를 통해 집중적 매매를 하는 랩서비스이다.

박임준 신한금융투자 랩운용부장은 “디에스자산운용의 검증된 종목 리서치 능력과 운용 노하우를 통해 좋은 퍼포먼스를 기대 할 수 있을 뿐만 아니라, 변동성 강한 최근 장세에서 액티브형 자문형랩의 새로운 전성기를 기대 할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

‘디에스 자문형랩’의 최소 가입금액은 5000만원 이상이다. 랩 수수료는 후 취 1.6%이며 시현한 수익률에 비례한 성과수수료가 발생한다.

