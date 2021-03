함평군의회, 4차 재난지원금 지급 대상 ‘농어업인 포함’ 촉구

윤앵랑 부의장 “농어촌 그 어느 때보다 큰 위기에 직면해 있다”

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군의회는 지난 24일 제265회 임시회 제1차 본회의를 열고 ‘4차 재난지원금 지급 대상에 농어업인 포함 촉구 건의안’을 만장일치로 채택했다고 25일 밝혔다.

함평군의회는 건의안에서 정부 재난지원금 지급 시 농어업인들은 세 차례나 대상에서 제외됐고, 이번 4차 재난지원금에서도 배제될 위기에 처해 문제를 제기하고 나섰다.

이날 제안 설명에 나선 대표발의자 윤앵랑 부의장은 “기후 위기에 따른 각종 재해로 농가의 생산량이 감소하고 있으며, 코로나19 장기화로 농어민들은 생계 위협마저 받고 있어 농어촌은 그 어느 때보다 큰 위기에 직면해 있다”고 주장했다.

그는 이어 “정부와 국회가 코로나19 확산과 자연재해로 인한 농어가의 피해 심각성을 인정하고, 이번 재난지원금 지급 대상에 농어업인을 포함해 줄 것을 강력하게 촉구한다”고 밝혔다.

한편, 이번 제265회 함평군의회 임시회는 내달 6일까지 14일간 의사 일정을 진행한다.

