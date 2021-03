청년·신혼 매입임대주택 6682호 올해 첫 입주자 모집

다음달 5일부터 전국 16개 시도서 모집

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 다음달 5일부터 전국 16개 시도에서 청년과 신혼부부를 위한 매입임대주택의 올해 1차 입주자를 모집한다고 25일 밝혔다.

모집물량은 총 6682호로 청년 2246호, 신혼부부 4436호다. 수도권 4723호, 지방 1959호가 공급된다. 다음달 중에 입주신청을 하면 오는 5월부터 입주가 시작된다.

올해부터는 청년·신혼부부 매입임대주택의 입주자격이 확대된다.

1인·2인 가구의 평균연령 상승 등으로 인한 소득 확대를 고려해 소득기준을 상향 적용한다. 1인 가구는 20%포인트, 2인 가구는 10%포인트 가산한다.

더 많은 혼인가구에 주거지원을 하기 위해 신혼부부Ⅱ 유형에 4순위를 도입했다. 이에 따라 자녀 나이가 6세를 초과했거나, 결혼 후 7년이 지난 혼인가구도 매입임대주택에 입주할 수 있게 됐다.

청년 매입임대주택은 취업준비 등을 위해 이사가 잦은 청년의 주거특성을 고려해 에어컨, 냉장고, 세탁기 등을 공급(2246호)하며, 임대료는 시세의 40~50% 수준으로 맞췄다.

신혼부부 매입임대주택은 다가구주택 등에서 시세 30~40%로 거주할 수 있는 Ⅰ유형(3131호)과 아파트·오피스텔 등에서 시세 60~70%로 거주할 수 있는 Ⅱ유형(1305호)이 공급된다.

한국토지주택공사(LH)가 모집하는 청년(1611호)·신혼부부(3648호) 매입임대주택은 26일 이후 LH청약센터 누리집에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.

서울주택도시공사(SH)가 모집하는 신혼부부Ⅰ 매입임대주택(388호)은 다음달 초, 청년 매입임대주택(150호)은 오는 6월 중 누리집에서 공고문을 확인할 수 있다.

정수호 국토부 공공주택지원과장은 "올해 매입임대주택은 총 5만4000호를 확보해 순차적으로 공급할 예정"이라며 "이 중 청년, 신혼부부를 위해 약 3만호를 배정해 코로나19로 어려움을 겪는 젊은층의 주거부담을 덜어줄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

