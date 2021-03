제주항공, 국제선 선물용 항공권 판매…일본 전 노선 14만9000원부터

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 150 등락률 -0.63% 거래량 57,066 전일가 23,800 2021.03.25 09:50 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 업계 최초 추석연휴 해외 항공권 펀딩제주항공, 4월 관광비행 항공권 판매…8만9000원부터제주항공, 인천~호치민 화물 노선 운항 close 은 선물용 항공권인 ‘기프티켓’ 판매를 국제선까지 확대한다고 25일 밝혔다.

제주항공은 국제선 기프티켓을 이날 오후 6시부터 다음달 7일까지 판매한다. 제주항공의 기프티켓은 탑승인원 및 날짜의 제약을 받지 않아 유효기간 동안 누구나 원하는 날짜에 여행을 떠날 수 있는 항공권이다.

기프티켓 수령 후 인증번호를 통해 제주항공 홈페이지 및 모바일 앱 등 마이페이지에 '기프티켓'을 등록하고 항공권 예매 진행 시 쿠폰으로 적용해 결제하면 된다.

구매 후 최초 등록 유효기간은 3개월(93일)이며 최대 5년까지 연장 가능하고 등록 후 180일 이내에 사용해야 한다. 한 번 등록된 기프티켓은 사용여부와 관계 없이 180일이 지나면 사용 처리 된다. 자세한 이용약관은 제주항공 홈페이지에서 확인 가능하다.

비수기 왕복 운임 기준은 ▲일본 전 노선 14만9000원 ▲홍콩, 대만, 마카오 노선 19만9000원 ▲괌, 사이판 노선 29만9000원 ▲동남아 전노선 27만9000원부터 판매한다. 성수기에도 사용 가능한 항공권은 ▲일본 전 노선 29만9000원 ▲홍콩, 대만, 마카오 노선 34만9000원 ▲괌, 사이판 노선 49만9000원 ▲동남아 전노선 45만9000원부터 판매하며 각각 5000매씩 선착순 판매한다.

플라이백(무료위탁수하물 15kg 및 기내수하물 10kg 포함)운임 전용이며 공항서비스이용료 및 유류할증료는 별도 결제해야 된다.

제주항공 관계자는 "당장은 해외여행을 떠나기 부담스러운 상황이지만 구매 후 5년 이상까지 사용을 연장할 수 있어 추후 여행 계획을 가지고 있는 소비자들에게는 합리적인 상품이 될 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr