日 방위성 "北 발사한 탄도미사일, 일본 EEZ밖으로 떨어져"(상보)

[아시아경제 이현우 기자] 일본 방위성이 북한이 탄도미사일을 발사했으며, 해당 미사일이 자국 영해 및 배타적경제수역(EEZ)에 떨어지지 않고 북한 원산 앞바다로 낙하한 것으로 추정된다고 밝혔다.

25일 NHK에 따르면 일본 방위성은 이날 오전 성명을 통해 "북한이 오전 7시6분께 탄도미사일을 발사한 것으로 보이며 일본의 영해 및 EEZ를 넘어오진 않았다"며 "북한의 탄도미사일 발사는 지난해 3월29일 이후 처음"이라고 밝혔다. 이어 "앞서 지난해 북한이 발사했던 탄도미사일은 약 250km를 비행해 북한의 동부 원산 앞바다에 낙하했던 것으로 추정된다"고 밝혔다.

일본 해안경비청은 "선박들은 낙하한 미사일 잔해에 가까이 다가가선 안된다"고 경고하며 잔해를 포착했을 경우에는 해안경비청에 제보할 것을 요청했다.

북한이 지난 주말 단거리 순항미사일 발사 이후 또다시 미사일을 발사한 것으로 알려지면서 일본 정부는 크게 긴장하고 있는 것으로 알려졌다. 일본 내각관방은 "현재 북한의 탄도미사일 등 거듭된 발사는 일본을 포함한 국제사회 전체에 있어서의 심각한 문제"라고 경고했다.

