[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오후 문래동 청소년자율문화공간 ‘문래, 날다’에서 관계직원과 함께 시설물 점검을 했다.

채 구청장은 이날 당산2동 아이랜드, 문래동 청소년자율문화공간 4호점 ‘문래, 날다’, 신길1동 아이랜드, 신길7동 디모데 지역아동센터를 방문해 시설 관리현황을 살피고, 센터 직원들의 현장 고충과 건의사항을 듣는 소통의 시간도 가졌다.

채현일 구청장은 "올 한 해도 아동청소년 복지 더욱 세심히 챙겨, 아동·청소년이 행복한 영등포구를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr