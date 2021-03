[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 24일 오후 광범위한 서비스 장애를 일으키고 있다.

이날 오후 5시40분 현재 네이버 뉴스와 카페, 블로그 등 서비스에 접속하면 '일시적인 서비스 장애'라는 에러 메시지와 함께 그림이 뜨지 않는 등 오류가 속출하고 있다. 간혹 접속되더라도 해당 콘텐츠가 없거나 속도가 매우 느린 상황이다.

네이버 관계자는 "장애 원인을 파악중에 있으며, 금방 복구 조치 할 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr