[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 류연기 영산강유역환경청장이 24일 생활 속 탈(脫) 플라스틱 실천을 위한 ‘고고챌린지’ 캠페인에 동참하고 있다. ‘고고챌린지’는 지난 1월부터 환경부에서 시작한 SNS 릴레이 캠페인이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr