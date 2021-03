[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 24일 오전 한국해양대학교와 온라인 협약식을 열었다고 밝혔다.

이날 협약식에서는 대학 간 특성을 기반으로 하는 공유대학 구축 및 공동 교육과정 개발 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)이 체결됐다.

양 대학은 이번 협약을 통해 교육혁신을 위한 상호 보완적인 발전을 도모하고, 교직원의 교육 및 연구 분야 운영에 공동 협력하기로 했다.

더불어 공동 연구 및 학술회의 개최 등도 함꼐 추진하기로 약속했다.

한편 온라인 영상회의 방식으로 진행된 이날 협약식에는 호남대 박상철 총장과 이성오 기획처장, 정영기 ICT융합대학장, 윤인모 산학협력단장, 백란 학술정보원장을 비롯해 도덕희 한국해양대 총장, 최석윤 교무처장, 김종수 학생처장, 서동환 기획처장, 조재익 사무국장이 참석했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr