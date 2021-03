[공직자재산공개] 이주열 한은총재 35억, 부총재 12.7억 재산 보유

이 총재, 부부 공동 소유 강남 아파트 8000만원 올라

이승헌 부총재, 12억7791만원 재산 보유

[아시아경제 장세희 기자]이주열 한국은행 총재는 35억5646만원의 재산신고를 했다. 부동산 가격 상승과 예금 증가 등으로 1년새 4억원 가량 늘었다.

정부공직자윤리위원회가 25일 0시를 기해 관보에 실은 재산변동 사항을 보면 이 총재는 모두 35억5646만원의 재산을 신고했다. 1년 전(31억5272만원)보다 4억374만원 늘어난 것이다.

이 총재의 자산 중에서는 건물이 19억3200만원으로 가장 큰 비중을 차지했다.

부부가 공동 소유한 서울 강남구 자곡동 래미안강남힐즈 아파트(101.94㎡·10억3200만원)의 평가액이 작년보다 8000만원 정도 증가했다. 현재 이 총재 부부가 거주하는 성동구 하왕십리동 센트라스(115.99㎡)의 전세가는 9억원이었다.

본인과 배우자, 장녀 등의 예금 보유액도 16억1481만원으로 1년 전 수준(12억9033만원)보다 3억2000만원가량 증가했다.

유가증권은 341만원으로 배우자(242만원)와 장녀(99만원) 등이 보유했다.

지난해 8월 취임한 이승헌 한은 부총재는 12억7791만원의 재산을 보유했다. 배우자 소유의 서울 서대문구 연희동 다가구 주택(155㎡·6억7499만원)과 본인 명의 경기 의왕시 내손동 포일자이아파트 전세(4억9000만원) 등이 포함됐다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr