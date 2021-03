<4월1일자> ▲홍보실장 김정관 ▲감사팀장 엽정길 ▲건설팀자 윤재성 ▲경영전략팀장 전효리 ▲기획팀장 정성훈 ▲대학원입학팀장 조성운 ▲문지캠퍼스운영팀장 이형석 ▲시설인력지원팀장 민경병 ▲연구관리팀장 임찬상 ▲연구기술보안팀장 장준선 ▲연구지원팀장 정인덕 ▲자학복지팀장 방동석 ▲KAIST 창업원 운영팀장 겸 K-school 운영팀장 이상철

