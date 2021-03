SK하이닉스, 사외이사추천위 전원 사외이사로 구성

[아시아경제 정현진 기자] SK하이닉스가 사외이사 추천위원회를 전원 사외이사로 채웠다. 공정성과 투명성을 강화하기 위한 것으로 풀이된다.

23일 SK하이닉스의 사업보고서에 따르면 이석희 SK하이닉스 대표이사(사장)는 지난 1월 28일 사외이사후보추천위원회 위원에서 사임했다. 후임은 사외이사인 송호근 포스텍 인문사회학부 석좌교수가 맡았다. 이에 따라 이사회 사외이사후보추천위는 전원 사외이사로 구성된다.

SK하이닉스는 그동안 사외이사후보추천위원을 대체로 2명의 사외이사와 사내이사인 최고경영자(CEO)로 구성해왔다. 하지만 이번에 이 사장이 사임하면서 사외이사들로만 사외이사 후보추천위를 구성해 사외이사들의 권한을 강화했다.

SK하이닉스는 또 수조원이 넘는 SK하이닉스의 투자 계획을 검토하고 최종 결정하는 기구인 투자전략위원회 위원장 자리도 사외이사인 하영구 김앤장 법률사무소 고문에게 맡겼다.

