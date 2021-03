[아시아경제 임춘한 기자] 포인트모바일 포인트모바일 318020 | 코스닥 증권정보 현재가 50,500 전일대비 500 등락률 +1.00% 거래량 98,247 전일가 50,000 2021.03.23 15:30 장마감 관련기사 ‘글로벌 3위’ 향해 달리는 국내 토종 PDA…美서도 주목포인트모바일, 검색 상위 랭킹... 주가 0.78%포인트모바일, 검색 상위 랭킹... 주가 0.78% close 은 23일 보통주 1주당 신주 1.03주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr