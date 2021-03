국제 NGO "고의로 허위정보 퍼뜨리는 中 관영방송 징계해야"

[아시아경제 조현의 기자] 국제 비정부기구(NGO)가 미국 연방통신위원회(FCC)에 중국 관영 방송사 CCTV를 징계해달라고 요청했다.

FCC 대변인은 22일(현지시간) "세이프가드 디펜더스로부터 CCTV가 허위 정보를 퍼뜨리고 있다는 내용의 청원을 받고 검토에 착수했다"고 말했다고 월스트리트저널이 보도했다.

스페인에 본부를 둔 세이프가드 디펜더스는 올해 초 영국 정부가 CCTV의 자회사 중국 국제텔레비전(CGTN)의 방송 면허를 취소하는 것을 주도한 바 있다.

세이프가드 디펜더스는 CCTV가 2013년부터 7년간 허위임을 알면서도 수십 차례 뉴스 등을 통해 거짓 정보를 방송했다고 주장했다. 허위 정보에는 후회나 죄책감 같은 표현 등도 포함된다.

FCC는 "CCTV는 잘못된 정보를 미국을 포함한 전 세계에 선전 목적으로 방영했다"고 말했다. 일례로 한 중국계 미국인은 중국 당국이 자신이 저지르지도 않은 범죄를 CCTV 방송에서 자백할 것을 강요한 뒤 전 세계에 방영했다고 주장했다. 그는 영국인 남편과 개인정보를 불법 수집했다는 혐의로 중국에서 2년간 복역했다.

세이프가드 디펜더스는 FCC에 해당 청원을 2019년 말께 처음 한 것으로 전해졌다. 이 단체는 "중국 정부가 고의로 유포한 허위 정보는 날이 갈수록 증가하고 있다"며 "특히 미국에 적대적인 내용이 많다"고 했다.

미국을 포함해 일부 서방국 정부는 이미 중국 관영 언론사들의 권한 줄이기에 나섰다고 설명이다.

월스트리트저널은 "도널드 트럼프 행정부는 지난해 CCTV를 외국 정부 관련 기관으로 지정하고 미국 내 종사자 수를 줄일 것을 통보했다"고 말했다. 이어 "트위터도 이같은 움직임을 보였다"며 "현재 CCTV 계정엔 '중국 국영 매체'라는 표식이 달려있다"고 덧붙였다.

