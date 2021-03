[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 남해고속도로 순천방향 사천주유소는 한국석유관리원과 품질인증프로그램 협약을 맺었다고 23일 밝혔다.

석유관리원 지정 협약업소는 석유관리원으로부터 제품의 정품·정량·정가 여부에 대한 정기적 검사를 받으면서 수급거래 상황을 일일이 관리원에 전산으로 보고해야 하는 등 엄격한 관리 시스템을 유지해야 한다.

주유소 관계자는 "이번 품질인증 협약업소 지정을 계기로 고객의 신뢰를 한층 더 쌓을 수 있게 됐다"며 "앞으로도 지속적인 관리로 고객들의 성원에 보답해 나가겠다"고 전했다.

