[아시아경제 김지희 기자] 한국거래소는 자이언트스텝과 제노코의 코스닥시장 상장을 승인했다고 22일 밝혔다. 주식 거래는 오는 24일부터 개시된다.

2008년 설립된 자이언트스텝은 영상 시각효과 전문 기업이다. 공모가는 1만1000원이다.

항공우주 통신 전문기업인 제노코의 공모가는 3만6000원이다.

