속보[아시아경제 최석진 기자] 최근 수감 중 충수염으로 수술을 받은 이재용 삼성전자 부회장의 형사재판이 연기됐다.

이 부회장의 재판을 맡고 있는 서울중앙지법 형사합의25-2부(부장판사 박정제)는 25일로 예정된 이 부회장의 재판기일을 다음달 22일 오전 10시로 변경한다고 22일 밝혔다.

재판부는 "다수의 피고인 중 이 부회장의 공판만을 분리해 별도로 절차를 반복해 진행하는 것은 부적절한 측면이 있다"고 이유를 밝혔다.

앞서 이 부회장 측 변호인은 오는 25일로 예정된 부당합병·회계부정 의혹 재판을 미뤄달라고 법원에 요청했다.

