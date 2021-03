오후 6시까지 서울 신규 확진자 84명 … 전날보다 19명 줄어

[아시아경제 조인경 기자] 서울 지역 코로나19 신규 확진자 수가 오후 6시까지를 기준으로 어제보다 19명 줄었다.

서울시는 22일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자가 84명으로 집계됐다고 밝혔다.

전날(21일) 같은 시간대 103명보다 19명 적고, 지난주 같은 요일(15일) 62명보다는 22명 많은 숫자다. 하루 전체 확진자 수는 21일 109명, 15일엔 79명이었다.

서울의 일일 확진자 수는 지난달 18일 180명 이후 줄곧 150명 미만을 유지하고 있다.

이날 오후 6시까지 서울의 신규 확진자 중 해외유입 사례는 없었고 84명 모두 국내 감염이었다. 주요 집단감염 사례 중 '송파구 소재 종교시설(3월)'에서 4명이 나왔고, '중구 소재 주점·음식점', '동대문구 소재 직장 Ⅱ', '기타 집단감염'에서 각각 1명씩 신규 확진자가 추가됐다.

기타 확진자 접촉이 53명, 서울 외 타시도 확진자 접촉 5명, 감염경로를 조사중인 사례는 19명이었다.

이에 따라 22일 오후 6시 현재 서울의 코로나19 누적 확진자 수는 총 3만963명이다.

