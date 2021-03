김민환 호남대 교수, 세계 물의 날 기념식서 ‘환경부장관’ 표창

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 토목환경공학과 김민환 교수가 올해 ‘세계 물의 날’ 기념 물 관리 유공자로 선정, 환경부장관 표창을 수상했다고 22일 밝혔다.

김 교수는 이날 오후 2시 광주광역시청 4층 중회의실에서 열린 ‘2021 세계 물의 날 기념식’에서 물 관리 정책추진과 수자원을 통한 환경행정 발전에 기여한 공로로 환경부장관 표창장을 수여받았다.

수자원공학을 전공한 김 교수는 광주시 물순환위원회 공동의장으로서 물순환 선도도시 조성에 앞장서왔으며, 광주시(지역수자원관리위원, 재해영향평가심의위원, 건설기술심의위원)와 환경부(영산강유역환경청, 영산강홍수통제소 등) 주요 위원으로 활동하며 기후변화 대응과 자연재해 저감에 대한 연구를 지속해오고 있다.

한편 국제연합(UN)은 수자원 보전과 먹는 물의 중요성을 인식시키기 위해 1992년부터 매년 3월 22일을 ‘세계 물의 날’로 지정해 기념행사를 개최하고 있다.

