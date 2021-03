이재명, 경기도 국제평화교류委 위원장에 문정인 세종硏 이사장 위촉

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 올해 새롭게 출범하는 '경기도 국제평화교류위원회' 공동위원장으로 문정인 세종연구소 이사장을 위촉했다.

이재명 경기도지사는 22일 오후 경기도청 도지사 집무실에서 '경기도의 국제평화교류위원회'의 초대 공동위원장을 맡은 문정인 이사장에게 위촉장을 전달했다.

문 이사장은 이재강 경기도 평화부지사와 함께 '경기도 국제평화교류위원회'의 공동위원장으로 2년간 활동하게 된다.

문 이사장은 문재인 대통령 통일외교안보특보를 지낸 통일ㆍ외교ㆍ안보 분야 최고 전문가다. 현재 세종연구소 이사장과 연세대학교 명예특임교수, 'Global Asia' 편집인으로 활동하고 있다.

도는 문 이사장이 중앙정부와 학계, 민간 등에서의 다양한 경험과 풍부한 국제적 네트워크를 보유한 만큼 경기도가 지방정부 차원의 평화 외교를 보다 적극적으로 수행하는 데 큰 힘이 될 것으로 기대하고 있다.

경기도 국제평화교류위원회는 지난 1월 제정ㆍ시행된 '경기도 국제평화교류 지원 조례'에 따라 최초로 구성되는 자문기구다. 지방정부 차원에서 한반도 평화와 번영을 위해 수립ㆍ시행하는 일체의 국제교류 정책에 관해 자문을 하게 된다.

도는 향후 국제평화교류위원회 위원으로 강호제 베를린자유대 교수(한국학), 남기정 서울대 일본연구소 교수, 남영희 더불어민주당 상근부대변인, 박노벽 전 주러시아 대한민국 대사관 대사, 손지애 전 CNN 서울지국장, 염종현 경기도의회 의원, 이희진 전 국제개발협력학회 회장, 정희시 경기도의회 의원, 조영미 여성평화운동네트워크 집행위원장, 한미미 세계 YWCA 부회장 등 30여명을 위촉할 예정이다.

