이번에는 유치원 무상급식…박영선 "7만5000 어린이 중식·간식·우유 무상제공"

[아시아경제 오주연 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 서울시 공립·사립 유치원에 다니는 7만5000명의 어린이들에게 중식, 간식, 우유를 제공하겠다는 내용의 '유치원 무상급식'을 공약으로 내걸었다. 유아기 아이들이 부실 급식에 노출되지 않도록 서울시가 나서서 유치원 무상급식을 추진하겠다는 계획이다.

22일 박 후보는 성동구 성수동 경수초등학교를 방문해 학생들을 만난 후 가진 기자회견에서 '유치원 친환경 무상급식' 공약을 밝혔다.

박 후보는 "10년 전 서울시는 전국 최초로 친환경 무상급식을 도입하고 단계적으로 확대해 왔지만 아직까지 유치원은 포함되지 않았다"면서 "코로나19 여파로 더욱 어려워진 유치원 학부모의 경제적 부담을 덜고, 아이들이 부실 급식에 노출되지 않도록 유치원 무상급식을 추진하겠다"고 말했다.

대상자는 서울시 공립·사립 유치원에 다니는 7만5000여명의 아이들로, 약 835억 원의 예산이 들 것으로 추산된다.

이와 함께 '아이돌봄 걱정 제로 5대 공약'도 발표했다. 여기에는 ▲국공립 어린이집 확충 및 어린이집 교사 충원을 통한 교사 대비 아동 비율 개선 ▲보육·돌봄 시설과 인력, 공간을 두 배로 확대하는 '두 배로 돌봄' 정책 시행 ▲초등 아동을 위한 '우리동네 키움센터' 대폭 확대 ▲육아종합지원센터 기능 확대를 통한 폭 넓은 양육 상담지원 서비스 제공 ▲마을의 인적·물적 자원을 활용한 21분 생활권 '마을 돌봄 공동체' 추진 등이 담겼다.

박 후보는 "'아이를 기르는 데는 온 마을이 필요하다'는 말처럼, 지역과 소득 격차에 관계없이 아이들이 행복하고 건강하게 자랄 수 있도록 '아이돌봄 걱정제로' 서울을 만들겠다"고 강조했다.

박 후보는 이날 오전 광진구를 방문해 지하철 2호선 한양대~잠실 지상 구간 지하화 추진, 광진구청 신청사 부지에 K-콘텐츠 결합 미디어교육센터 설립 등의 계획을 발표했다.

오후에는 중구를 찾아 지역공약 발표 일정을 소화하는 등 연일 정책 행보를 이어가고 있다.

