경남도, 23일부터 만 65세 이상 노인층 백신 접종 시작

도내 요양병원과 보건소에 2만7300명분의 아스트라제네카 백신이 공급

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남도는 23일부터 요양병원과 요양시설 내 만 65세 이상 입소자 또는 종사자를 대상으로 아스트라제네카(AZ) 백신 접종을 시작한다고 22일 밝혔다.

도는 이날 도내 요양병원과 보건소에 2만7300명분의 아스트라제네카 백신이 공급됐다고 전했다.

시설별로 요양병원은 23일, 요양시설은 30일부터 접종을 시작한다.

요양병원에서는 상근 의사가 예진한 뒤 자체 접종하고, 요양시설은 보건소 접종팀이 시설을 방문하거나 접종 대상자가 보건소를 방문해 접종받는다.

코로나19 환자 치료 의료기관 종사자 1400여명은 지난 3일 화이자 백신 첫 접종에 이어 3주가 지난 24일부터 2차 접종을 한다.

24일부터는 화이자 백신 2만3400명분이 공급돼 내달 1일부터 75세 이상 노인 등을 대상으로 지역별 예방접종센터에서 차례로 접종한다.

시·군 방역 당국은 75세 이상 예방접종 대상자에 대해 접종 동의 여부를 파악 중이다.

도는 화이자 백신 접종을 위해 도내 23개 접종센터 중 2개소(양산부산대병원·마산)를 설치해 운영 중이고, 이달 안에 2개소(진주·통영)를, 내달 15일까지 16개소를, 5∼6월 안에 3개소를 차례로 설치할 예정이다.

접종센터 설치와 함께 접종센터 내 냉동고와 발전기 등을 시·군, 소방서와 합동점검하고 백신 접종 모의훈련도 진행한다.

