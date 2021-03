대우조선해양건설, ‘동대구역 엘크루 에비뉴원’ 분양

지하 6층~지상 17층, 전용 71~131㎡ 191가구 규모

[아시아경제 류태민 기자] 대우조선해양건설이 대구 동구 신암동 259-5 일원에 ‘동대구역 엘크루 에비뉴원’을 3월 분양할 예정이다.

이 단지는 지하 6층~지상 17층, 2개동으로 191가구 및 단지 내 상업시설이 조성된다. 전용면적별로는 ▲71㎡ 32가구 ▲79㎡ 16가구 ▲81㎡ 32가구 ▲84㎡A 32가구 ▲84㎡B 16가구 ▲84㎡C 15가구 ▲84㎡D 16가구 ▲84㎡E 16가구 ▲131㎡ 16가구 등이다.

단지가 들어서는 대구 동구 신암동 일대는 대구의 신(新) 주거타운으로 탈바꿈할 예정이다. 대구 동구는 신암 재정비촉진지구사업(신암 뉴타운)이 추진 중이다. 신암뉴타운 사업은 대구 동구 신암동 일대 76만6718㎡에 있는 노후 주택을 철거하고 8714가구 신규 아파트를 짓는 프로젝트다.

신암동 일대 분양 단지는 신암 뉴타운 개발 수혜 기대감으로 주목받고 있다. 신암뉴타운 첫 분양 단지인 ‘동대구 해모로 스퀘어 이스트’는 지난해 6월 1순위 청약서 평균 8.77대 1의 경쟁률을 기록했다. 뒤이어 지난해 8월 분양한 ‘동대구역 화성파크드림’은 평균 경쟁률 87.82대 1로 대구 동구 내 최고 경쟁률을 보였다.

단지 바로 앞에는 KTX·SRT·고속버스 이용이 가능한 동대구 복합환승센터와 대구 지하철 1호선 동대구역이 있다. 동대구로, 아양로를 통해 대구 전역으로의 이동도 쉽다. 동대구IC, 북대구IC, 팔공산 IC 등도 인접해 경부고속도로, 대구포항고속도로 등 광역교통망 진입이 용이하다.

단지 바로 옆에는 덕성초와 병설유치원이 있다. 이외에도 신아중, 대구관광고, 대구공고, 경상고 등 여러 학교들과도 가깝게 위치해있다. 신암공원, 신암선열공원, 금호강 등도 가까워 쾌적한 환경을 누릴 수 있다. 그 밖에도 도보 거리에 신세계백화점을 비롯해 메가박스, 아쿠아리움, 문화센터 등 다양한 여가생활을 즐길 수 있다.

분양 관계자는 “‘동대구역 엘크루 에비뉴원’이 들어서는 신암동 일대는 신암뉴타운, 대구지하철 엑스코선 등 대규모 개발호재를 품고 있어 대구의 신흥 주거지역으로 부상할 것”이라고 말했다.

견본주택은 대구광역시 수성구 두산동 121-1에 위치해있다. 입주는 2023년 11월 예정이다.

