[종합]안철수·오세훈 단일화에…與 "사퇴왕·철수왕의 야합" vs 野 "유치찬란"

與 "정치쇼이자 정치적 야합에 불과"

野 "민주당, 단일화마저도 '내로남불'인가"

[아시아경제 허미담 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 오세훈 국민의힘 후보와 안철수 국민의당 후보가 21일 단일화에 최종 합의한 가운데 이를 둘러싼 여야의 반응이 엇갈리고 있다. 여당은 "정치쇼이자 정치적 야합에 불과하다"고 평가절하한 반면, 야권은 "부러우면 지는 것"이라고 맞받아쳤다.

허영 더불어민주당 중앙선거대책위원회 대변인은 이날 논평을 내고 "서로 아름다운 양보를 한 것처럼 보이지만 단일화 과정에서 서울시민은 없었다"며 "정책과 비전 검증은 이뤄지지 못했고 양보하는 듯 야욕을 드러낸 예견된 정치쇼이자 정치적 야합에 불과하다"고 지적했다.

이어 "단일화 승리를 위해 두드리던 계산기가 과열되며 비전 발표회가 연기되기도 했고 어렵사리 성사된 방송토론회서도 서로 흠집 내기에 바빴다"며 "안 후보는 절대 가지 않겠다던 국민의힘과 합당을 얘기했고 오 후보는 내곡동 땅 투기와 관련해서 또다시 사퇴 카드를 내놨다"고 했다.

그는 "상왕, 이간질, 정신이 이상한 사람 등의 막말 공세로 점철된 단일화에서 정책과 비전을 찾는 게 민망할 정도"라며 "시민들은 사퇴왕 vs 철수왕이라고 이번 단일화를 비판하고 있다"고 비꼬았다.

또 허 대변인은 "두 후보는 왜 서울시장에 나섰는지를 직시하기를 바란다. 시민을 높이는 것이 아닌 자신이 높아지려는 욕망에 잠식당한 건 아닌지 돌이켜 보길 바란다"며 "사퇴로 협박하고 합당으로 구걸하는 후보들의 야합에 서울은 거짓말과 야욕만 판치고 세상이 되고 말았다"고 말했다.

이를 두고 야권은 "단일화를 폄하하지 말라"고 반박했다. 김철근 국민의힘 서울시장 보궐선거 선대위 대변인은 이날 자신의 페이스북을 통해 "민주당은 단일화에 대해 애써서 폄하하지 말라"며 "단일화는 그때 시대 상황에서 민심의 요구로 이루어지는 것이다. 지금 오세훈-안철수 후보의 단일화는 문재인 정부를 심판하고 서울부터 정권교체 해달라는 국민의 명령에 따라 단일화를 하는 것"이라고 했다.

이어 "민주당은 단일화마저도 '내로남불'인가. 내가 단일화하면 '통합'이고 남이 하면 '야합'인가"라며 "참으로 눈 뜨고 못 보겠다. 부러우면 지는 것이다. 오세훈-안철수 단일화 합의가 두려운가. 이번에는 단일후보가 이긴다"고 목소리를 높였다.

같은 당 조수진 선대위 대변인도 이날 논평을 통해 "'연대'란 공동의 가치를 추구하기 위한 것"이라며 "오 후보와 안 후보는 문재인 정권의 오만과 독선, 전임 시장의 권력형 성폭력, 민주당의 집단적 '2차 가해' 등을 심판하기 위해 연대를 추진했고, 연대는 성사됐다"고 말문을 열었다.

이어 "박영선 민주당 서울시장 후보는 고민정·남인순·진선미 의원 등 '피해호소인 3인방'으로 캠프를 가동했고, '우상호가 박원순, 박원순이 우상호'라고 주장하던 분과 겨뤄 당 후보가 됐다"며 "이후엔 '박원순 족적이 눈부시다'는 여당 2중대 후보와 하나가 됐다. 이런 게 '야합' 아니고 무엇인가"라고 반문했다.

또 그는 "민주당은 대변인 앞세워 야권의 '가치 연대'에 침 뱉으려 하지 말고 요상한 '2차 가해 연대'부터 반성하길 바란다"고 지적했다.

안혜진 국민의당 대변인도 같은 날 논평을 내 "시민들의 정권 심판론이 거세지고 야권 단일화가 막바지에 이르니 민주당이 더럭 겁먹은 양 단일화 행보에 졸렬한 악담을 퍼붓고 있다"며 "안 후보와 오 후보 간 단일화 합의를 '정치적 야합'이라며 초등 수준의 유치찬란한 말까지 들먹이는가 하면, 심각한 정치 하향 평준화를 자신들과는 무관한 것처럼 은근슬쩍 야권에 독침을 뿌리고 있다"고 일갈했다.

이어 "박원순, 오거돈 전 서울, 부산시장의 입에 담기도 추잡한 성추행으로 1000억 가까운 혈세를 낭비하게 된 무거운 책임을 벌써 잊은 것인가"라며 "아무리 민망함을 모르는 정권이라고 하나, 인간이라면 내면의 부끄러움은 있을 터인데, 반성은커녕, 스스로에게 조롱을 부르는 듯한 비판에 헛웃음이 나온다"고 했다.

또 그는 "돼지 눈에는 돼지만 보인다고 했던가"라며 "야욕을 발톱 밑에 숨기고 약자 코스프레로 진정성 제로인 정치 쇼에 익숙한 집단이 할 수 있는 일은 상대를 꼬집고 비틀어 스스로의 부끄러움을 덮어가려는 술책만이 살길이라 여기는 듯하다"고 공세를 가했다.

끝으로 안 대변인은 "구태적 정치 행위를 이어가는 것은 국민의 공분을 더욱 부추기는 일임을 깨닫기를 바란다"며 "국민은 가면을 쓴 위선자들의 매표 행위에 분연히 나서서 철퇴를 가할 준비를 마쳤다"고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr