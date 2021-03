전경련 국제경영원, 부동산·금융 자산관리 최고위과정 교육생 모집

[아시아경제 정현진 기자] 전국경제인연합회 부설 경영경제교육기관인 전경련 국제경영원이 '부동산·금융 자산관리 최고위과정 3기' 교육생을 모집한다고 22일 밝혔다.

이번 과정은 경제의 저성장과 저금리 장기화라는 뉴노멀 상황에서의 투자 전략, 코로나19와 재보궐선거 등 불확실한 시장 상황에서의 자산관리 방안을 집중적으로 다룬다. 교육 내용으로는 자산관리자를 위한 투자 전략의 설계, 자산 포트폴리오, 정보 수집과 리스크 관리, 복잡한 세금체계의 이해 등 자산 증식과 관리에 필수적 내용이 모두 포함될 예정이다.

주요 강사진으로는 양도세 전문가 안수남 세무사, 부동산 투자 스타강사 장용석 대표이사, 토자 투자/디벨로퍼 전문가 고상철 랜드프로 대표, 삼성증권 VVIP센터 국내/외 주식 투자담당자 등이 참여한다.

이번 과정은 다음달 9일 개강해 매주 금요일 총 12주간 진행되며 정규 수업 이외에 참여자들 간 친선 모임도 가질 예정이라고 국제경영원 측은 밝혔다. 이 과정에 대한 신청과 문의는 전화나 전경련 국제경영원 홈페이지를 통해서 가능하다.

