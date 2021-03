삼성증권, 작년 법인 주식 매수 규모 416% 증가

[아시아경제 박지환 기자] 지난해 개인투자자의 매수 규모가 크게 늘어난 것과 마찬가지로 법인들 역시 주식 투자를 크게 늘린 것으로 나타났다.

삼성증권은 지난해 법인 고객 3500여개사의 투자 현황을 분석한 결과 2020년 기준 법인의 주식 매수 금액은 5783억원으로 집계됐다고 21일 밝혔다. 이는 2019년(1121억원) 대비 415.7% 증가한 것이다. 2017년부터 2019년까지 3년간 법인의 전체 주식 매수 금액의 합계보다 큰 규모다.

지난해 이들 법인의 국내 주식 매수금액은 2019년 917억원에서 3961억원으로 4배 이상으로 늘었다. 특히 해외주식은 204억원에서 1822억원으로 9배 급증했다. 올 들어서도 지난 2월까지 주식 매수 금액은 국내 7600억원, 해외 1855억원 등 9455억원으로 작년 말보다 63.5% 늘었다.

주식투자에 나서는 법인의 수도 크게 늘었다. 2020년 주식을 매수한 법인은 2097개로, 2019년(1002개) 대비 2배 이상 늘었다. 법인들이 2020년부터 올해 2월까지 매매한 국내 주식 상위 10개 종목은 삼성전자, LG화학, SK하이닉스, 현대차 등 대형 우량주였다. 이들 매수 상위 10개 종목의 2020년 평균 주가 상승률은 75.7%였다. 같은 기간 코스피 지수 상승률 30.8%의 2배에 이르는 규모다.

해외주식은 매수 상위 10개 종목에 작년 한 해 국내 투자자의 해외주식 매수 상위 50위에 들지 않은 종목이 4개나 포함됐다. 법인의 경우 자신이 영위하는 산업분야의 전문성을 바탕으로 성장성 높은 글로벌 종목을 선택하고 있기 때문으로 해석된다.

한상훈 삼성증권 영업솔루션담당은 "과거 금리형 자산에 치중됐던 법인의 운용자금이 주식시장으로 유입되는 데에는 높아진 주식시장의 매력이 크게 작용했다"며 "향후 경제회복이 가시화되면 안정적인 주식 투자를 원하는 법인들로서는 매력적인 투자대상이 더욱 늘어나 투자 규모가 더욱 확대될 것으로 보인다"고 내다봤다.

