[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주소방안전본부는 지난 18일 세종특별자치시 소방청 2층 소강당에서 열린 제7회 전국 소방안전강사 경진대회에서 우수상을 받았다고 21일 밝혔다.

이번 대회는 코로나19로 인해 전국 시·도 참가자 중 예선(교안심사)을 통과한 10개 시·도만 참여해 열띤 경쟁을 펼쳤다.

제주도 대표로 참가한 제주소방서 강경보 소방장은 ‘안전, 레(이)디 Action’이란 여성 대상 소방안전교육 주제로 효과적인 강의 전개와 청중의 높은 이해도를 이끌어 전국 10명의 참가자 중 2위를 차지해 소방청장상의 영예를 안았다.

강경보 소방장은 “앞으로도 이해하기 쉽고 효과적인 교육을 제공하기 위해 더욱 노력하겠다”며 “안전문화 확산을 위해 소방교육에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr