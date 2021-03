인천공항공사, 역대 최대 6000억원 규모 인니 바탐공항 사업 수주

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사가 국내 최초 해외공항 운영·개발사업에 진출했다.

인천공항은 인도네시아 바탐섬에 위치한 항나딤국제공항(이하 바탐공항)의 민관협력 개발사업을 수주했다고 21일 밝혔다. 사업기간은 25년, 6000억원에 달하는 역대 최대 규모의 수주 실적이다. 이로써 인천공항은 국내 최초 해외공항의 운영 및 개발사업에 진출하게 됐다.

인천공항은 스위스 취리히공항, 프랑스 EGIS, 인도 GMR 등 세계 유수의 공항 운영사들과 경쟁 끝에 지난 19일 발주처인 바탐경제자유구역청(BIFZA)으로부터 본 사업의 최종 낙찰자로 선정됐다.

인천공항은 이번 사업을 통해 면세 등 상업시설 임대사업에 집중됐던 수익구조를 다변화하는 한편 공항 영토를 해외로 확장해 신규 항공수요를 창출하는 등 지속적 성장을 위한 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

뿐만 아니라 중소기업과 협력하여 인천공항이 자체 개발한 공용여객처리시스템을 바탐공항에 수출하는 등 공항 운영 및 건설 핵심 분야에 국내 기업과의 동반진출을 추진하여 한국형 공항의 우수성을 전 세계에 알릴 계획이다.

바탐경제자유구역청(BIFZA)은 바탐 지역을 세계적인 물류 및 관광허브로 육성하기 위한 전략의 일환으로 국제경쟁입찰을 통해 바탐공항의 개발·운영을 담당할 사업자를 모집했다. 낙찰자로 선정된 인천공항컨소시엄은 인도네시아 제1공항공사(AP1) 및 건설공기업인 WIKA와 함께 기존 여객터미널을 리뉴얼하는 한편 2024년까지 제2여객터미널을 신설하는 등 바탐공항을 경쟁력 있는 지역허브로 탈바꿈시켜나갈 계획이다.

해당 공항이 위치한 바탐 지역은 싱가포르와 인접한 지리적 강점을 기반으로 2009년 인도네시아 최초로 자유무역지역으로 지정된 바 있다. 현재 총 22개의 산업단지에 약 1000개에 이르는 기업이 활동하고 있다. 최근 5년간 해외투자유치금액(FDI)이 미화 25억불(2.7조원)에 이르는 등 자유무역지역 활성화를 통한 항공화물시장의 성장잠재력이 크다.

김경욱 인천공항공사 사장은 “이번 바탐 항나딤공항 PPP사업 수주는 코로나로 인해 전 세계적으로 공항인프라 투자개발사업 발주가 상당히 위축된 가운데서도 이뤄낸 성과라 더 의미가 깊다”며 “이번 수주를 계기로 공항개발·운영 분야의 해외진출을 더욱 가속화하여 글로벌 공항운영사로서의 입지를 견고히 할 것”이라고 말했다.

