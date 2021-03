진주시민축구단, K4리그 2라운드 전주시민축구단에 5대 0 '대승'

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시민축구단이 20일 전주종합경기장에서 열린 2021 K 4리그 2라운드 경기에서 전주시민축구단에 5대 0으로 승리하며 연승 행진을 이어갔다.

21일 진주시에 따르면 진주시민축구단은 전반 시작과 동시에 상대 수비의 자책골로 선취점을 얻었고, 뒤이어 상대 팀 파울로 얻은 페널티킥을 성봉재 선수가 성공하며 전반 초반 2대 0으로 앞서 나갔다.

성봉재 선수는 또 한 번 중거리 슛으로 추가 골을 기록했고 이어 해트트릭을 완성했다. 후반 김지민 선수가 5번째 골을 넣으며 경기는 5대 0 대승으로 마무리했다.

2021 K 4리그 개막전에 이어 2라운드도 승리하며 2연승을 달린 진주 시민축구단은 이번 경기에서 막강 화력을 뽐내며 다득점 경기를 펼쳤다.

진주시민축구단 구단주인 조규일 시장은 "연승에 이어 다득점 승리를 축하하고 다음 홈 개막전도 좋은 경기를 보여주길 바란다"며 승리를 축하했고, 최청일 감독 역시 "홈 개막전도 준비를 잘해 진주시민의 성원에 보답하도록 노력하겠다"고 전했다.

한편 진주 시민축구단은 한 주 휴식 후 4월3일 양평 FC를 상대로 진주종합경기장에서 홈 개막 경기를 치를 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr