"아시아계 증오 멈춰라" 美 곳곳서 항의집회

[아시아경제 조현의 기자] 백인의 총격으로 한인 여성 4명을 포함해 아시아계 여성 6명이 숨진 미국 조지아주 애틀랜타 사건에 항의하고 아시아계 미국인을 지지하는 집회가 20일(현지시간) 미 곳곳에서 열렸다.

주말을 맞아 애틀랜타와 피츠버그, 샌프란시스코 등 여러 지역에서 동시다발적으로 열린 집회에서 참가자들은 아시아인을 겨냥한 증오범죄에 분노를 표시했다.

워싱턴포스트(WP) 등 미 언론에 따르면 이날 오후 애틀랜타 시내의 주 의회 의사당 옆 공원에서 열린 집회에는 한인들을 포함한 시민과 활동가 등 수백 명이 참가했다.

참가자들은 연설에서 총격 사건의 피의자 로버트 앨런 롱(21)의 범행으로 숨진 희생자 8명 중 6명이 아시아계 여성이라는 점을 지적하고 항의했다. 이들은 우드러프 공원을 출발해 주 의사당으로 행진하면서 '아시아계에 대한 증오를 멈춰라", "아시아인들은 바이러스가 아니다" 등의 구호를 외쳤다.

뉴욕타임스(NYT)는 "이 집회가 시민들이 함께 모여 참사의 슬픔을 나누고 아픔을 치유하며 피해자에 대해 지지를 표시하기 위해 마련됐다"고 전했다.

CBS 방송에 따르면 펜실베이니아주 피츠버그에서 열린 집회에는 한국계 여배우 샌드라 오가 깜짝 등장해 연사로 나섰다. 그는 2분여 동안 구호를 외치며 수백 명의 군중을 이끌었다.

샌드라 오는 "여기에서 여러분과 함께 하게 돼 정말 기쁘고 자랑스럽다"며 "나는 아시아인이라는 것이 자랑스럽다"고 말했다. 이어 "지역사회에 있는 많은 사람에게 우리가 두려움과 분노의 목소리를 낼 수 있는 것은 이번이 처음"이라며 "우리는 자매와 형제들에게 손을 내밀어 '도와달라'고 말해야 한다"고 외쳤다.

샌프란시스코 차이나타운의 포츠머스 스퀘어에도 수백 명이 모여 아시아계에 대한 증오를 멈추라고 촉구했다.

이날 뉴욕과 시카고 등지에서도 아시아계 미국인 공동체를 지지하는 모임이 계획됐다고 WP는 전했다. 이들 집회는 총격 사건을 계기로 아시아계를 겨냥한 증오범죄 확산 가능성에 대한 우려가 커지는 가운데 열린 것이다.

앞서 사건 발생 다음 날인 17일 워싱턴DC의 차이나타운과 뉴욕에서 아시아계가 많이 거주하는 퀸스에서도 희생자를 기리고 총격에 항의하는 시위가 열렸다.

한편 희생된 한인 피해자의 유족은 변호사를 선임해 법적 대응 모색에 나섰다. 미 언론에 따르면 피해자 유 모씨의 유족은 조지아주 북부 연방 검사장을 역임한 한국계 박병진(미국명 BJay Pak) 변호사를 선임했다.

미국의 첫 한국계 연방 검사장이었던 박 변호사는 도널드 트럼프 전 대통령의 임기 말인 1월 초 갑작스럽게 사임했다. 당시 트럼프 대통령이 조지아주 대선 패배를 뒤집기 위해 주장한 '선거부정' 의혹과 관련, 이를 수사하지 않는 것에 트럼프 측이 불만을 품었고 법무부 관리가 사퇴를 촉구했었다는 보도가 나왔다.

