코로나19로 北에 마지막 남은 유엔 직원 모두 철수

[아시아경제 유인호 기자] 코로나19 사태로 북한 주재 유엔 소속 직원들이 모두 철수한 것으로 확인됐다.

스테판 두자릭 유엔 대변인은 19일(현지시간) 정례 브리핑에서 마지막으로 남아있던 세계식량계획(WFP) 직원 2명이 북한을 떠났는지를 묻는 말에 "유엔 국제 직원들은 가족들을 만나기 위해 고국으로 돌아갔다"며 "그들은 꽤 긴 시간 (북한에) 있었고 집에 돌아갈 필요가 있었다"고 답했다.

이어 "국경봉쇄로 그들이 당장 (북한으로) 돌아갈 수는 없다"면서 "유엔 직원에 대한 코로나19 관련 봉쇄가 풀리는 대로 평양으로 돌아갈 것"이라고 설명했다.

북한은 지난해 초부터 코로나19 방역을 이유로 국경을 봉쇄하고 국내 이동도 극도로 제한하고 있다. 이로인해 외교관과 국제기구 직원들이 출국했다.

두자릭 대변인은 "북한에 있는 우리 사무실은 여전히 운영되고 있으며 북한 주민을 위해 유엔 현지 직원들과 원격으로 일하고 있다"고 말했다.

또 "유엔은 코백스 백신 캠페인을 지원하기 위해 일하고 있으며, 이를 통해 직원들이 복귀할 기회를 얻고 그 규모도 키울 수 있길 희망한다"고 덧붙였다.

