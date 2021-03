[아시아경제 김흥순 기자] 서울구치소에 구속 수감 중인 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 1,000 등락률 -1.21% 거래량 15,869,700 전일가 82,900 2021.03.19 15:30 장마감 관련기사 삼성 준법위 "이재용 부회장, 취업 제한 관련 절차 위법행위 없도록 권고"코스피, 외인·기관 1.6조 팔자에 하락 마감...SK바사는 따상상 실패 올해 고화소 스마트폰 카메라 45%까지 확대… “고화소 카메라 전성시대 열린다” close 부회장이 19일 충수가 터져 삼성서울병원에서 응급수술을 받은 것으로 알려졌다.

20일 법무부 등에 따르면 이 부회장은 전날 저녁 충수염으로 서울구치소에서 삼성서울병원으로 이송돼 긴급 수술을 받았다.

맹장염으로 더 잘 알려진 충수염은 맹장 끝 충수돌기에 염증이 발생한 것을 뜻한다. 오른쪽 옆구리에 심한 통증을 유발하며 충수가 터지면 이물질이 복막으로 확산해 복막염으로 번질 수도 있다.

앞서 이 부회장은 지난 1월 국정 농단 사건 파기환송심에서 징역 2년 6개월을 선고받고 법정 구속됐다.

