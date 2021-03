닥터스클럽 '카드의정석 PREMIUM POINT' 출시 예정

우리카드 고객 치과업종 최대 9개월 무이자 할부 혜택

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 서울시치과의사회와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 ▲서울시치과의사회(의료인) 제휴카드 출시 ▲우리카드 신용카드 결제 시 치과업종 최대 9개월 무이자 할부서비스 등을 추진하기로 합의했다.

김정기 우리카드 사장은 "우리카드와 서울시치과의사회가 함께 고객들께 치과 진료비 최대 9개월 무이자할부 혜택을 드릴 수 있게 됐다"며 "양사의 지속적인 협업으로 고객들께 차별화된 금융서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

