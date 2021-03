[아시아경제 이민지 기자] 도화엔지니어링은 김덕구 대표이사선임으로 김영윤·박승우·곽준상·김덕구 각자 대표이사 체제로 변경됐다고 19일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr