[단독]與 "전시업계·농촌체험마을 등 추가 지원"…7000억원 증액 요구

단독[아시아경제 장세희 기자]더불어민주당이 4차 추가경정예산(추경)안을 심사하고 있는 가운데, 사각지대 보완 명목으로 7000억원의 증액을 요구한 것으로 확인됐다. 앞서 국회 상임위 증액·감액 규모를 더한 3조3000억원 중 최소한 반영돼야 한다는 숫자다.

19일 정부와 국회에 따르면 민주당은 그동안 재난지원금 혜택을 충분히 받지 못한 직종까지 지원을 확대하기로 했다. 추가 증액 내용을 보면 ▲ 전시업계 등 문화계 지원 ▲특수고용직(특고) 마스크 지원 ▲화훼농가 ▲농촌 체험마을 등 직접 피해 농가 지원 ▲코로나 의료지원자 수당 ▲소상공인 전기 요금 지원 등 약 20개 사업이다. 이는 국회 상임위원회 심사 진행 과정에서 추려진 것 중 필수 사업을 추린 것으로 알려졌다. 정부 관계자는 "민주당에서는 농업인·문화계·의료인 지원 등을 요구하고 있는 상황"이라고 밝혔다.

국민의힘에서는 단기 알바 일자리 사업예산을 전액 삭감하겠다고 했지만, 일단 여야 간 농민, 간호사 등 의료진 지원 수당에 대해서는 공감대를 이룬 상태다.

한편 김태년 민주당 대표 직무대행도 앞서 "여야가 추경 처리를 합의한 24일 본회의까지 일주일 남았다"면서 "소상공인, 자영업자 등 코로나19 피해 계층은 절박한 심정으로 4차 재난지원금을 기다리고 있다"고 말했다. 이어 "이번 지원은 긴급 생존 자금이다. 재난지원금을 하루라도 빨리 지급하도록 추경을 신속하게 심사해야 한다"고 강조한 바 있다.

