EMA "AZ 백신 안전"…독일·프랑스·이탈리아 등 접종 재개

[아시아경제 박병희 기자] 유럽의약품청(EMA)이 18일(현지시간) 아스트라제네카 백신 접종 후 혈전증이 발생하는 사례를 검토한 결과, 백신이 혈전의 전체적인 위험 증가와 관련돼 있지 않다고 결론내렸다. 이에 따라 EMA는 아스트라제네카 백신은 "안전하고 효과적인 백신"이라며 승인 권고를 유지하기로 결정했다. 독일과 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 유럽 주요국은 곧바로 아스트라제네카 백신 접종을 재개하기로 결정했다.

AP 등 외신에 따르면 EMA는 이날 안전성 위원회 임시 회의를 열어 그동안 수집된 정보에 대한 결론을 내린 뒤 백신을 맞은 일부에게서 혈전이 생성됐다는 보고와 관련, 이 백신의 이익이 부작용의 위험성보다 크다고 밝혔다.

에머 쿡 EMA 청장은 기자회견에서 "아스트라제네카는 안전하고 효과적인 백신"이라고 말했다.

다만 쿡 위원장은 매우 드문 특정 종류의 혈전과 이 백신의 "관련성을 명확하게 배제할 수 없다"라고 밝히고, 환자와 의료계 종사자들이 알 수 있도록 백신 정보에 이들 사례와 관련한 설명을 추가하는 것을 권고했다. 이와 관련, EMA는 이 백신이 혈소판감소증과 관련된 혈전의 매우 드문 사례들과 관련됐을 수도 있다면서 뇌정맥 혈전증, 파종성 혈관 내 응고를 언급했다. EMA는 백신과의 인과 관계는 증명되지 않았지만, 극히 작더라도 가능성이 있고 추가적인 분석이 필요하다고 덧붙였다.

쿡 청장은 영국과 유럽경제지역(EEA)에서 이 백신을 맞은 2000만명가량 가운데 이 같은 드문 사례는 25건이었으며, 이 가운데 9명이 숨졌다고 설명했다. 이 같은 사례는 대부분 55세 이하 여성이었다. EMA는 이 백신의 승인 전후 연구, 접종 과정에서 이들 지역에서 이 백신을 맞은 사람들 가운데 혈전이 보고된 사례는 469건으로, 일반 인구에서 예상되는 수보다 낮았다고 밝혔다.

세계보건기구(WHO)도 지난 17일 아스트라제네카가 코로나19 백신의 이익이 위험성보다 크다며 접종을 계속할 것을 권고했다.

EMA의 발표가 있은 뒤 예방 차원에서 아스트라제네카 백신 접종을 중단했던 독일과 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 유럽 주요국은 곧바로 백신 접종을 재개하겠다고 밝혔다.

옌스 슈판 독일 보건장관은 기자회견을 열고 "연방정부와 16개주, 백신 승인 담당기관인 파울에를리히연구소(PEI)와 협의 결과 내일부터 백신 접종을 재개하기로 했다"고 밝혔다.

프랑스 장 카스텍스 총리도 19일 오후부터 아스트라제네카-옥스퍼드대 백신 접종을 즉시 재개한다고 기자회견에서 밝혔다. 이탈리아도 19일부터 AZ 백신 접종을 재개하기로 했다. 스페인은 이달 24일 아스트라제네카 백신 접종을 재개한다고 카롤리나 다리아스 보건부 장관이 발표했다.

