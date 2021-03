[아시아경제 정동훈 기자]서울 구로구 가리봉동의 2층짜리 다가구주택에서 화재가 발생해 70대 남성이 숨졌다.

18일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 4시 49분께 화재가 발생해 건물 2층이 전소했다. 불은 출동한 소방당국에 의해 30분만에 꺼졌으나 이곳에 살던 70대 남성이 사망했다. 당시 1층 주민들은 집을 비워 추가적인 인명피해는 없었다.

숨진 남성은 이 건물에 10여년간 홀로 거주하던 기초생활수급자였다. 다리가 불편하고 청력에 문제가 있었던 것으로 전해졌다.

경찰은 '펑하고 터지는 소리를 들었다'는 인근 주민들의 진술을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

