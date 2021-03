故 임성기 한미약품 회장 작년 보수 118억… 제약·바이오 1위

[아시아경제 구은모 기자] 지난해 세상을 떠난 고(故) 임성기 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 335,500 전일대비 500 등락률 +0.15% 거래량 53,640 전일가 335,000 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 한미약품, '롤론티스' 시판 허가 획득… 국내 33번째 개발 신약한미약품 '롤론티스' 제조 시설, 5월 FDA 실사 진행신사업 찾는 제약바이오 '기대와 우려' close 그룹 회장이 국내 주요 제약·바이오 기업 임직원 중에서 가장 많은 보수를 수령한 것으로 나타났다.

18일 주요 제약·바이오 기업의 사업보고서에 따르면 고 임성기 한미약품 회장은 지난해 95억4500만원의 보수를 받았다. 급여가 5억1800만원이고, 퇴직소득이 90억2700만원이다. 임 회장은 한미약품의 지주사인 한미사이언스에서도 퇴직금을 포함해 22억4000만원을 받았다. 급여가 5억7800만원, 퇴직금이 16억6200만원이다. 임 회장이 두 계열사에서 받은 총 보수는 117억8500만원이다.

서정진 셀트리온그룹 명예회장은 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 292,000 전일대비 1,500 등락률 -0.51% 거래량 401,776 전일가 293,500 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 외국인 3만 6067주 순매도… 주가 -1.85%셀트리온, 210억원 규모 트룩시마 공급계약연기금 돌아왔나…넉달 만의 연속 순매수에 코스피 3060 안착 close 과 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 125,600 전일대비 200 등락률 -0.16% 거래량 638,033 전일가 125,800 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 美FOMC 불확실성 해소…코스피 상승 마감기관 순매수세에 오전 코스피 오름세 지속美증시 호조… 장 초반 코스피 1%대 오름세 close 에서 총 69억4200만원의 보수를 받았다. 셀트리온에서 31억8600만원, 셀트리온헬스케어에서 37억5600만원이다.

셀트리온헬스케어 이한기 상무는 지난해 보수로 64억6800만원을 받았다. 이 상무는 급여는 1억6300만원이었지만 주식매수선택권 행사이익이 62억4200만원에 달했다. 나머지 6300만원은 상여다.

셀트리온과 셀트리온헬스케어에서는 주식매수선택권 행사를 통해 높은 보수를 받은 직원이 여럿 나왔다. 셀트리온에서는 부장급 직원 1명이 주식매수선택권 행사로 41억8200만원을, 셀트리온헬스케어에서는 차장급 직원 2명이 주식매수선택권 행사를 통해 36억6700만∼59억6300만원의 보수를 받은 것으로 파악됐다. 셀트리온헬스케어의 김만훈 고문도 주식매수선택권 행사이익 덕에 34억200만원을 받았다.

지난해 12월 대표이사에서 물러난 김태한 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 722,000 전일대비 3,000 등락률 +0.42% 거래량 63,699 전일가 719,000 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 美FOMC 불확실성 해소…코스피 상승 마감코스피 오후에도 오름세…기관·외국인 순매수 지속'따상' SK바사 고마워…CMO 기업가치 재평가·IPO 제약바이오 훈풍 close 이사회 의장은 회사로부터 27억8300만원을 보수로 받았다. 허일섭 녹십자 회장은 녹십자에서 11억8800만원, 녹십자홀딩스 녹십자홀딩스 005250 | 코스피 증권정보 현재가 36,900 전일대비 700 등락률 +1.93% 거래량 439,217 전일가 36,200 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 녹십자홀딩스, 주가 3만 8000원 (-2.94%)… 게시판 '북적'녹십자홀딩스, 커뮤니티 활발... 주가 -3.89%.녹십자홀딩스, 주가 4만 3700원 (4.42%)… 게시판 '북적' close 에서 7억7800만원을 각각 받아 두 계열사에서 19억6600만원을 수령했다.

진단키트 업체 중에서는 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 134,600 전일대비 100 등락률 -0.07% 거래량 310,522 전일가 134,700 2021.03.18 15:30 장마감 관련기사 美FOMC 불확실성 해소…코스피 상승 마감기관 순매수세에 오전 코스피 오름세 지속美 FOMC에 쏠린 시선…국내 증시 혼조 마감 close 의 천종윤 대표이사가 지난해 보수로 15억3100만원을 수령했다. 이밖에 종근당의 지주회사인 종근당홀딩스 이장한 회장의 보수가 12억8600만원, 셀트리온 기우성 대표의 보수가 10억3600만원이었다.

