고양시, '3기 창릉 신도시' 투기 의혹 전수조사‥ 3명 수사 의뢰 방침

공직자 등 4050명 대상… 시, "지정 지역 내 공직자 토지 매입 없어"

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 "3기 창릉 신도시 투기 의혹과 관련 공직자와 시 산하 고양도시관리공사 도시개발부서 직원 등 4050명에 대한 전수 조사한 결과, 토지 매입자는 없는 것으로 확인됐다"고 18일 밝혔다.

이어 "다만, 개별공시지가 변동내역 등을 추가적으로 조사해 개연성이 낮은 3명에 대해서는 한 점 의혹이 없도록 수사 의뢰할 방침"이라고 덧붙였다.

시 관계자는 "전체 공직자 3599명 외에도 도시계획 부서의 공무원 가족 420명은 물론, 고양도시관리공사의 도시개발부서 직원 31명까지 조사 범위를 확대해 전수 조사했다"고 전했다.

이날 시에 따르면, 지난 3월 10일부터 ▲공직자 재산등록 확인 ▲14년 5월 1일부터 21년 2월 28일까지의 토지거래 현황 자료 확인 등 자체적으로 모든 수단을 동원해 3차례 조사했다.

이 과정에서 공직자와 일부 가족 등 5명이 3기 신도시 지정 지역에는 포함되지 않았지만, 인근 지역에 주택건축, 영농, 상속 관련 등을 목적으로 토지를 매수한 사실을 확인했다.

이에 5명에 대해 개별공시지가 변동내역 등을 추가적으로 조사해 2명은 상속지분 매입과 임용 전 가족 매입으로 부동산 투기 개연성이 없었고, 3명은 개연성이 매우 낮은 것으로 확인했다.

시는 해당 3명에 대해서는 추후 경찰에 수사 의뢰할 방침이다. 또한, 지속적으로 모니터링해서 기타 공직자 관련 신도시 투기 의혹이 인지되면 한 점 의혹이 없도록 철저히 조사한다는 방침이다.

이재준 고양시장은 "앞으로 있을 정부 차원의 추가 조사 등에 적극 협조해 투기가 확인되면 무관용 엄중 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr